استان گلستان در شهریورماه با رکورد ۱۷ میلیون و ۷۳۷ هزار قطعه جوجه ریزی رتبه نخست این حوزه را در کشور کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حسین عطارچی معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان گفت: با این میزان جوجه ریزی، استان گلستان رتبه اول کشوری جوجه ریزی در شهریورماه را به خود اختصاص داد که نزدیک به ۱۲ درصد جوجه ریزی کشور را شامل میشود.
او افزود: این رکورد با تلاش و همت تولیدکنندگان در حلقههای صنعت مرغ گوشتی استان و برنامه ریزیها و تمهیدات صورت گرفته بخصوص در شرایط موجود محقق شد.
وی همچنین افزود: زنجیرهها و واحدهای پرورش مرغ گوشتی استان گلستان در ۶ ماهه اول سال جاری با ۱۰۱ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد در جوجه ریزی رشد داشتهاند.