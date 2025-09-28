عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: طرح یا لایحه مشخصی در جلسه غیرعلنی امروز در خصوص خروج از NPT مطرح نبوده که بخواهد منجر به تصمیم‌گیری یا تصویب شود و کسی مانع آن شود کما اینکه جلسه غیرعلنی بوده و طبق ماده ۱۰۲ آیین نامه داخلی تصویب هر طرح یا لایحه‌ای در نشست غیرعلنی منوط به حضور شورای نگهبان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی با اشاره به مسائل مطرح شده در نشست غیرعلنی صبح امروز گفت: براساس مُر قانون موضوعات نشست غیرعلنی نباید رسانه‌ای شود، اما در مجموع می‌توان گفت که در نشست غیرعلنی امروز مجلس تعدادی از نمایندگان به بیان نظرات شان پیرامون ابعاد مختلف مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله اسنپ بک پرداختند.

عضو هیأت رئیسه مجلس ادامه داد: نمایندگان نظرات خود را آزادانه و بدون هیچ مانعی در خصوص موضوعات مطروحه بیان کردند که از جمله این مباحث بحث تعلیق همکاری با آژانس بود که به صورت جدی در حال پیگیری است، همچنین در این نشست تاکید شد که غنی‌سازی و توان موشکی غیرقابل مذاکره است. در خصوص مسائل مرتبط با حمایت از مردم در حوزه معیشت نیز گفت‌و‌گو شد.

وی ادامه داد: نمایندگان تاکید داشتند که دشمن به دنبال صلح تحمیلی است، اما کشورمان قدرتمندتر از آن است که بخواهند موضوعاتی را به آن تحمیل کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: طرح یا لایحه مشخصی در جلسه غیرعلنی امروز در خصوص خروج از NPT مطرح نبوده که بخواهد منجر به تصمیم‌گیری یا تصویب شود و کسی مانع آن شود کما اینکه جلسه غیرعلنی بوده و طبق ماده ۱۰۲ آیین نامه داخلی تصویب هر طرح یا لایحه‌ای در نشست غیرعلنی منوط به حضور شورای نگهبان است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم بیان کرد: در نهایت مقرر شد، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جمع بندی از موضوعات مرتبط با اسنپ‌بک داشته باشد و گزارش آن را به صحن مجلس ارائه کند.

وی افزود: البته در جلسه امروز تاکید شد که جمهوری اسلامی ایران در خصوص مواضع خود قاطع بوده و شرایط قطعا به نحوی مدیریت خواهد شد تا از این دوران عبور کنیم.

سلیمی با اشاره به تأکید نمایندگان بر برخی آثار روانی اسنپ بک گفت: تحریم‌های قبل از برجام در ۶ قطعنامه شامل ۱۱۲ مورد بوده که با برجام و پس از آن به دو هزار مورد رسیده است بنابراین زمانی که تحریم‌های ثانویه آمریکا فراگیرتر، شامل‌تر و عمیق‌تر است نشان می‌دهد که بازگشت تحریم‌ها توسط اسنپ بک بیشتر برای استفاده دشمن از فضای روانی، حالت انتظاری و ایجاد آشفتگی ذهنی در مردم است لذا باید این موضوع برای مردم شفاف و تبیین شود و اجازه ندهیم که دشمن و افرادی که به دنبال برهم زدن و اخلال در حوزه شناختی مردم هستند از این فرصت استفاده کنند.