مدیرعامل صندوق توسعه ضمانت صادرات ایران گفت: این نهاد آماده پشتیبانی در حوزههای مختلف از تجار استان آذربایجان غربی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، افشار فتحاللهی، مدیرعامل صندوق توسعه ضمانت صادرات ایران روز گذشته در دیدار با استاندار آذربایجان غربی گفت: آذربایجانغربی جایگاه ویژهای در حوزه مرزهای تجاری کشور دارد که موقعیتی منحصربهفرد به این استان داده است.
وی اضافه کرد: این استان ظرفیت بالایی در توسعه صادرات غیرنفتی دارد و صندوق ضمانت صادرات ایران آماده است با ارائه پوششهای بیمهای و مالی، صادرکنندگان آذربایجانغربی را در مسیر حضور پایدار در بازارهای هدف پشتیبانی کند.
استاندار آذربایجانغربی هم در این دیدار اظهار کرد: حمایت از صادرکنندگان و رفع موانع پیش روی آنان از اولویتهای اصلی مدیریت استان است.
شایان ذکر است روز گذشته تفاهمنامه همکاری سهجانبه بین استانداری آذربایجان غربی، صندوق ضمانت صادرات ایران و اتاق بازرگانی استان به امضا رسید و زمینه راهاندازی نمایندگی این صندوق در استان و ارائه آموزشهای استاندارد به بازرگانان فراهم شد.