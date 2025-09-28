رئیس کمیته گردشگری کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: حوزه گردشگری یکی از حوزه‌های پول‌ساز، درآمدزا و اشتغال‌زا در کشور ما است؛ اما به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم در این بخش، هنوز نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های مختلف گردشگری کشور بهره‌برداری کافی را داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ محمد میرزایی، نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب و رئیس کمیته میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک روز و هفته گردشگری و روز جهانی جهانگردی به فعالان این حوزه، به ظرفیت‌های ویژه گردشگری ایران و لزوم استفاده از این ظرفیت‌ها اشاره کرد و گفت: حوزه گردشگری یکی از حوزه‌های پول‌ساز، درآمدزا و اشتغال‌زا در کشور ما است؛ اما به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم در این بخش، هنوز نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های مختلف گردشگری کشور بهره‌برداری کافی را داشته باشیم.

رئیس کمیته میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: اقلیم‌های مختلف آب و هوایی و ایجاد یک کشور چهار فصل، جاذبه‌های طبیعی بکر، اقوام و فرهنگ‌های مختلف ساکن در بخش‌های مختلف ایران، اماکن تاریخی و تمدنی که نمونه و نظیر دیگری در کشور‌های همسایه و حتی جهان ندارد، همه جزو ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری کشور است که به نحوی ایران را از کشور‌های منطقه متمایز می‌کند و می‌تواند گردشگر زیادی از سراسر دنیا را به خود جذب کند که سرمایه‌گذاری در این بخش را توجیه می‌کند، اما نبود زیرساخت‌ها در این حوزه ما را تا حدودی با مشکل مواجه کرده است.

میرزایی با تأکید بر اینکه زیرساخت‌های لازم در حوزه گردشگری مهیا نیست، اضافه کرد: هتل‌ها و مجموعه‌های بوم‌گردی ما و دیگر اماکنی که می‌تواند از گردشگر استقبال و پذیرایی کند، به استثناء چند شهر، در سراسر کشور پراکنده و به لحاظ کیفی استاندارد نیست. این در حالی است که در جا‌هایی که واقعا کار و سرمایه‌گذاری درست صورت گرفته، بازدهی و بازخورد خوبی در جامعه به همراه داشته است.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت و ارزش میراث فرهنگی و تاریخی ایران و به‌ویژه صنایع دستی و تولیدات بومی ایران در کمک به جذب گردشگر، ادامه داد: ما در حوزه صنایع دستی تولیدات باکیفیت و آمیخته با هنر بسیاری در سراسر ایران داریم که می‌تواند کمک زیادی به جذب گردشگر کند؛ منتهی به دلیل عدم توجه یا نبود سرمایه‌گذاری در این حوزه یا عدم معرفی درست آن به جهانیان، نتوانسته‌ایم از این ظرفیت بالقوه استفاده کنیم و صنایع دستی ایران را به نحوه شایسته به بازار‌های جهانی ارسال کنیم؛ یکی از مشکلات ما در این حوزه، نبود بازاریابی خوب برای این حوزه است که تاکنون سرمایه‌کذاری نشده است و نتوانسته‌ایم محصولاتمان را به بازار‌های جهانی معرفی کنیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: با ظرفیت‌هایی که اشاره کردم، روز گردشگری برای کشور ما یک روز خوب است، چراکه زمینه‌های خوب و مستعد برای سرمایه‌گذاری برای حوزه‌های گردشگری داریم که قابل توجه است، اما متأسفانه هنوز نتوانسته‌ایم بسیاری از این ظرفیت‌ها را حتی برای مردم کشور خودمان معرفی کنیم، چه برسد به مردم دنیا.

نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب در مجلس ادامه داد: البته ما اخیراً در حوزه انتخابیه با هماهنگی و همراهی استاندار آذربایجان غربی حرکتی را شروع کردیم که طی آن از مراکز تاریخی و طبیعی و مناظر دیدنی استان مستندسازی شود و در شبکه‌های استانی و ملی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان و به‌ویژه شهرستان‌های تکاب و شاهین‌دژ پخش شود؛ چراکه معتقدیم اگر ظرفیت‌های گردشگری ما فعال شوند، ضمن جذب گردشگر، اشتغال‌زایی و درآمدزایی هم داریم و یک حرکت ارزشمند است که می‌تواند تا حدی بیکاری را در آن منطقه کم کند.