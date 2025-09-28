به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این مراسم علما، فضلا، اعضای جامعه مدرسین و مجلس خبرگان رهبری، رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب در قم، مسوولان و اقشار مختلف مردم حضور داشتند، عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مقام معظم رهبری از او به عنوان مجاهد کبیر، پرچمدار مقاومت در منطقه، عالم با فضلیت دینی، رهبر کم نظیر حزب الله، شخصیتی با عظمت یاد کردند و گفت: راه و مکتبی که سید حسن نصرالله ایجاد کرد ادامه خواهد داشت و این ثروت عظیم برای جهان باقی خواهند ماند.

آیت الله سید احمد خاتمی افزود: دشمنانی که خلع سلاح حزب الله را مطرح کردند ناکام ماندند و به یاری خداوند حزب تا زمین گیری کامل اسرائیل و آمریکا مقاومت خواهند کرد.

وی با تأکید بر دشمنی نظام سلطه علیه نظام اسلامی تمامی ندارد و از فرصتی برای ضربه زدن به ایران اسلامی و جلوگیری از پیشرفت کشور استفاده می کنند افزود: در موضوع هسته‌ای و غنی سازی بعضی سخن از تعلیق و حتی تعطیلی غنی سازی می کنند اما در قاموس مومنان قهرمان تسلیم وجود ندارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: آمریکا در موضوع مذاکره مستقیم هم به دنبال اهداف استکباری است که رهبر معظم انقلاب به خوبی این موضوع را تشریح کردند و ملت عاشورایی ایران تسلیم ناپذیر است.

آیت الله خاتمی گفت: در موضوع مکانیسم ماشه هم ملت ایران اثبات کرده است که میجنگیم، می میریم و ذلت نمی‌پذیریم.

این مراسم از سوی دفتر مقام معظم رهبری در قم، آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)، نهادهای حوزوی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثاگران برگزار شد.