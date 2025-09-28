به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛۲۴ نفر از طلاب خواهر جدیدالورود تحصیل کلاس درس خود را آغاز کردند.



حجت الاسلام امیدی امام جمعه الشتر تحصیل در حوزه را استمرار راه انبیای الهی عنوان کرد و افزود: زمینه ی خوبی برای تحصیل ورفاه طلاب در مدرسه ی بنت الرسول شهرستان سلسله فراهم شده است.



آرزو فلاحی نیا مدیر حوزه ی علمیه بنت الرسول خواهران الشتر هم گفت: برای رفاه حال طلاب، مهدکودک نوگلان مهدوی در این حوزه ی علمیه به بهره برداری رسید.



