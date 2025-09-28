به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شاهد، ایثارگران و قشر‌های مختلف مردم مراسم نخستین سالگرد مجاهد شهید سید حسن نصر الله، دبیر کل حزب الله لبنان در شهرستان باوی برگزار شد.

در این مراسم سردار فلاحی، جانشین سپاه حضرت ولی عصر خوزستان با گرامیداشت شهید سید حسن نصر الله گفت: این شهید گرانقدر مجاهد بزرگی بود که در راه در دفاع از قدس شریف و مبارزه با صهیونیسم و استکبارجهانی سال‌ها مجاهدت کرد.

وی تاکید کرد: باید هر چه بیشتر نسل جوان را با شهدای گرانقدری همچون سید حسن نصر الله آشنا کنیم و راه پر افتخار آنها را ادامه دهیم.