به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ مرتضی عباسی گفت: برابر بررسی و دریافت اخبار پلیسی مبنی بر گزارش حمل سیگار خارجی قاچاق توسط یکدستگاه خودرو‌ام وی‌ام (mvm) موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: ماموران با انجام اقدامات فنی، پس از هماهنگی قضایی در یک اقدام غافلگیرانه خودروی مذکور در محور عوارضی اتوبان زنجان - تبریز توقیف و در بازرسی از آن که بصورت ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، تعداد ۸۰ هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق کشف شد.

سرهنگ عباسی با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه، تصریح کرد: کارشناسان ارزش تقریبی سیگار‌های قاچاق کشف شده را بیش از ۹ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان در پایان با اشاره به اینکه برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس این استان قرار دارد، ازشهروندان درخواست کرد درصورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.