آئین تجلیل و تکریم از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت استان یزد، صحنهی پاسداشت خانوادههایی بود که عزیزانشان را در جنگ ۱۲ روزه تقدیم انقلاب اسلامی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این مراسم که جمع زیادی از خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران حضور داشتند از صبر و استقامت پدران، مادران و همسران شهدا به ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه قدردانی شد.
استاندار یزد در این مراسم به اهمیت جهاد و شهادت در راه خدا اشاره کرد و گفت: فرهنگ ایثار و شهادت از بالاترین ارزشهای معنوی در فرهنگ اسلامی است که در تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نقش بی بدیلی دارد.
محمدرضا بابایی افزود: در آیات و روایات در باب جهاد بسیار گفته شده است و با گسترش و رواج فرهنگ جهاد و شهادت است که میتوان لرزه بر اندام دشمنان انداخت.