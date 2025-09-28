خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «شریف خدامرادی» معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی ایلام اظهار داشت: در این سرشماری، اطلاعات فردی زنبورداران، تعداد کُلُنی‌های زنبور عسل، میزان تولید محصولات جانبی مانند عسل، موم، بره‌موم، گرده، ژل رویال، زهر زنبور و وضعیت اشتغالزایی، توسط کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی بخش‌ها و دهستان‌ها جمع‌آوری و در سامانه پهنه‌بندی ثبت می‌شود.

وی انجام این طرح را برای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت و ارائه خدمات حمایتی به زنبورداران ضروری دانست و از فعالان این حوزه خواست با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی در طرح سرشماری مشارکت کنند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی ایلام یادآور شد: کوچ زنبور‌ها در مدت اجرای سرشماری ممنوع است و اگر زنبورداری به هر دلیل در این طرح شرکت نکند و اطلاعاتش ثبت نشود، بهره‌بردار بخش زنبورداری محسوب نخواهد شد.

خدامرادی اضافه کرد: طرح سرشماری زنبورستان‌های استان توسط ۲۷ مرکز دولتی جهاد کشاورزی تا ۱۷ مهرماه انجام می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی ایلام عنوان کرد: هم‌اکنون یک‌هزار و ۸۸۴ زنبورستان با ۱۸ هزار و ۸۰۰ کلنی زنبور عسل در ایلام فعال است که زمینه اشتغال سه‌هزار و ۷۰۰ نفر را فراهم کرده و سالانه به طور میانگین یک‌هزار و ۶۰۰ تن عسل تولید می‌کنند.

وی تاکید کرد: با توجه به آغاز سرشماری، احتمال تغییر این آمار پس از پایان عملیات وجود دارد.

گفتنی است استان ایلام به دلیل شرایط اقلیمی مناسب و تنوع بالای گیاهی، از جمله بیش از یک‌هزار گونه شناسایی‌شده، یکی از تولیدکنندگان عسل باکیفیت و مرغوب کشور به شمار می‌رود.