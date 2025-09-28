نشست رونمایی از کتاب «جاده‌های ناتمام؛ خاطرات خدیجه بشردوست» اثر محبوبه عزیزی در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محبوبه عزیزی در مراسم رونمایی از این کتاب گفت: من از ابتدا ادبیات آقای سرهنگی را دنبال می‌کردم اولین کاری که شروع به نگارش آن کردم سیاه چاله بود که این کار را هم با کمک آقای سرهنگی شروع کرد و به پایان رساندم.

وی افزود: البته که دوست داشتم استقلال فکری خودم را داشته باشم ولی نوع نگارشم را به ادبیات استاد سرهنگی نزدیک کردم.

عزیزی گفت: کتاب جاده‌ها ناتمام حاصل هفت جلسه مصاحبه سه ساعته با خانم بشر دوست است.

وی گفت: خانم بشر دوست همسر آقای محمد علی جعفری است که وقتی همسرش به جبهه رفت سختی ههی زیادی را تحمل کرد.

نویسنده کتاب جاده‌های ناتمام افزود: ما در این اثر سعی کردیم از واژه‌های لطیف تری استفاده کنیم خواننده را با کتاب همراه کنیم و روایت مستندی داشته باشیم.

خانم محبوبه عزیزی گفت: ابتدای هر جلسه‌ای که برای مصاحبه سراغ خانم بشردوست می‌رفتم سعی میکردیم کاستی‌های جلسه قبل را برطرف کنم و در ادامه مصاحبه‌ها را داشته باشیم.

نخسین اثر محبوبه عزیزی با عنوان «سیاه چاله مستر» سال ۱۳۹۸ منتشر شد.