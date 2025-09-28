پخش زنده
سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری قم گفت: تمامی دستگاههای اجرایی استان باید واحد مدیریت بحران را در مجموعههای خود راه اندازی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در جلسه مدیریت بحران استان، ذبیح الله عبداللهی با اشاره به برگزاری مانور تمام عیار با حضور تمامی دستگاههای اجرایی استان در اواخر آذرماه گفت: اجرای همزمان مانورهای زلزله، سیل و آتش سوزی از مهمترین قسمتهای این مانور است.
وی ادامه داد: هشتم و نهم آذر ماه هم مانور زلزله همزمان در تمامی مدارس استان برگزار میشود.
در این جلسه همچنین مهمترین اقدامات دستگاههای مربوط از جمله شهرداری، راهداری، آب و فاضلاب، آتش نشانی در خصوص آمادگی کامل برای فصل پاییز و زمستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه مدیر کل بنیاد مسکن هم گزارشی از خسارات جنگ ارائه کرد و مقرر شد در بحث خسارتهای ساختمانی و خودرویی با پیگیریهای لازم این مطالبات به زودی پرداخت شود.