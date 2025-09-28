افزایش حملات پهپادی و موشکی یمنی‌ها به عمق سرزمین‌های اشغالی نگرانی‌های گسترده‌ای در رژیم صهیونیستی نسبت به جبهه یمن و ناتوانی صهیونیست‌ها در مقابله با این موشک‌ها ایجاد کرده است. دامنه اهداف یمنی‌ها افزایش یافته و مراکز استراتژیک و زیرساخت‌های راهبردی رژیم صهیونیستی را نیز در بر گرفته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، افزایش حملات پهپادی و موشکی یمنی‌ها به عمق سرزمین‌های اشغالی نگرانی‌های گسترده‌ای در رژیم صهیونیستی نسبت به جبهه یمن و ناتوانی صهیونیست‌ها در مقابله با این موشک‌ها ایجاد کرده است. دامنه اهداف یمنی‌ها افزایش یافته و مراکز استراتژیک و زیرساخت‌های راهبردی رژیم صهیونیستی را نیز در بر گرفته است.