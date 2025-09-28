برخورد یک دستگاه پراید با درخت در جاده شهر سده خواف، یک کشته و سه مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی شهرستان خواف گفت: در پی وقوع این حادثه در روز یکشنبه، بلافاصله آمبولانس اورژانس ۱۱۵ پایگاه سلامی و چمن‌آباد خواف به محل اعزام شد.

عبدالرحمان مجددی اظهارکرد: در این حادثه یک نفر در دم جان سپرده بود و سه مصدوم هم پس از انجام اقدامات اولیه پیش‌بیمارستانی، برای ادامه درمان به بیمارستان ۲۲ بهمن خواف منتقل شدند.

او تاکید کرد: رعایت اصول ایمنی و توجه جدی به قوانین راهنمایی و رانندگی می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از حوادث داشته باشد.