پخش زنده
امروز: -
سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد: با کنترل عوامل خطر میتوان از ۸۰ درصد مرگهای ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی پیشگیری کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر مسعود شریفی به مناسبت روز جهانی قلب، بیماریهای قلبی و عروقی را نخستین علت مرگومیر در جهان و ایران عنوان کرد و گفت: طی سه دهه اخیر حدود ۵۰ درصد مرگها در کشور ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی بوده است.
وی افزود: خوشبختانه میتوان ۸۰ درصد مرگهای ناشی از این بیماریها را با کنترل عوامل خطر پیشگیری کرد. این عوامل شامل قندخون بالا، فشار خون بالا، چربی خون، مصرف دخانیات و الکل، تغذیه نامناسب و کمتحرکی هستند.
سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد با تأکید بر اهمیت نقش مردم در حفظ سلامت خود خاطرنشان کرد: با کنترل قند و فشار خون، تنظیم چربی خون، کاهش مصرف دخانیات و الکل و رعایت تغذیه سالم میتوان گام مهمی در کاهش بیماریهای قلبی و عروقی برداشت.
شریفی یادآور شد: روز هفتم مهرماه به نام روز جهانی قلب نامگذاری شده تا با آگاهیبخشی و ترویج مراقبتهای بهداشتی، جامعهای سالمتر و قلبی شادابتر داشته باشیم.