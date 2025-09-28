بیماری‌های قلبی و عروقی، عامل ۵۰ درصد مرگ و میر در کشور

بیماری‌های قلبی و عروقی، عامل ۵۰ درصد مرگ و میر در کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر مسعود شریفی به مناسبت روز جهانی قلب، بیماری‌های قلبی و عروقی را نخستین علت مرگ‌ومیر در جهان و ایران عنوان کرد و گفت: طی سه دهه اخیر حدود ۵۰ درصد مرگ‌ها در کشور ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی بوده است.

وی افزود: خوشبختانه می‌توان ۸۰ درصد مرگ‌های ناشی از این بیماری‌ها را با کنترل عوامل خطر پیشگیری کرد. این عوامل شامل قندخون بالا، فشار خون بالا، چربی خون، مصرف دخانیات و الکل، تغذیه نامناسب و کم‌تحرکی هستند.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد با تأکید بر اهمیت نقش مردم در حفظ سلامت خود خاطرنشان کرد: با کنترل قند و فشار خون، تنظیم چربی خون، کاهش مصرف دخانیات و الکل و رعایت تغذیه سالم می‌توان گام مهمی در کاهش بیماری‌های قلبی و عروقی برداشت.

شریفی یادآور شد: روز هفتم مهرماه به نام روز جهانی قلب نام‌گذاری شده تا با آگاهی‌بخشی و ترویج مراقبت‌های بهداشتی، جامعه‌ای سالم‌تر و قلبی شاداب‌تر داشته باشیم.