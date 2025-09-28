پخش زنده
تیم دوچرخهسواری شهرستان مهاباد با کسب مقام اول در مسابقات انتخابی استان، سهمیه حضور در المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور را به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، تیم دوچرخهسواری شهرستان مهاباد قهرمان رقابتهای انتخابی استان آذربایجانغربی شد و سهمیه حضور در پنجمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور را کسب کرد.
این مسابقات به میزبانی شهرستان ارومیه در سه ماده ۲۰۰ متر، ۲۰۰۰ متر و دور حذفی و در رده سنی نوجوانان (متولدین ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱) برگزار شد.
در بخش انفرادی، احسان خیاطی موفق به کسب مقام اول در هر سه ماده شد، آژوان محمدپور مقام سوم را از آن خود کرد و آلان علیپور در هر سه ماده مقام چهارم را کسب کرد. با ثبت این نتایج، هر سه ورزشکار مهابادی به عنوان نمایندگان استان آذربایجان غربی در مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور شرکت خواهند کرد.
پنجمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور قرار است در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ به میزبانی استان آذربایجانغربی برگزار شود.