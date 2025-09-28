پخش زنده
جشنواره ملی رزبر (انگور سیاه) با حضور مسئولان، هنرمندان و کشاورزان نمونه، ۱۰ و ۱۱ مهرماه در شهرستان میرآباد برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، روابط عمومی فرمانداری میرآباد اعلام کرد: جشنواره ملی رزبر (انگور سیاه میرآباد) در روزهای ۱۰ و ۱۱ مهرماه در شهرستان میرآباد برگزار میشود.
این جشنواره با حضور مسئولان، هنرمندان و کشاورزان نمونه، به عنوان رویدادی فرهنگی، گردشگری و کشاورزی، فرصتی برای معرفی ظرفیتهای منطقه و گرامیداشت برداشت انگور سیاه است.
مراسم در تالار علیآباد شهرستان میرآباد برگزار خواهد شد و در روز پنجشنبه از ساعت ۱۴:۳۰ بعدازظهر تا ۲۴ شب و در روز جمعه از ساعت ۹ صبح تا ۲۴ شب ادامه دارد.
برگزاری تور آشناسازی با جاذبههای گردشگری و تاریخی میرآباد با محوریت پل تاریخی قلاتاسیان از جمله برنامههای جانبی جشنواره خواهد بود.
از همه علاقهمندان دعوت شده است تا با حضور خود در این جشنواره، همراهی و حمایت خود را از کشاورزان و هنرمندان منطقه نشان دهند.