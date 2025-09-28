مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به ۶مصدوم برخورد خودروی سواری پژو ۴۰۵با مزدا وانت در محور لردگان به بروجن خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری گفت:خبری مبنی بر برخورد خودروی سواری پژو ۴۰۵ با مزدا وانت در محور لردگان به بروجن سه راهی کنرک دریافت شد.

وی افزود؛ بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات نگین به محل اعزام شد.

طاهری گفت:نیرو‌های امدادی پس از ارزیابی و ایمن‌سازی صحنه، اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم را برای مصدومان انجام داده و سپس با همکاری نیرو‌های اورژانس مصدومان را به بیمارستان ولیعصربروجن انتقال دادند.