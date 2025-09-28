پخش زنده
امروز: -
تیم تنیس دختران کمتر از ۱۲ سال ایران در مسابقات بینقارهای با تیمهای استرالیا و کرهجنوبی همگروه شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعهکشی این رقابتها برگزار شد و تیم ایران فردا استراحت خواهد داشت و کره و استرالیا به مصاف هم میروند.
در گروه نخست این مسابقات، چین، قزاقستان و هنککنگ، در گروه دوم تایلند، نیوزیلند و نماینده تنیس آمریکای جنوبی و در گروه سوم چینتایپه، جزایر پاسفیک و نماینده تنیس آفریقا حضور دارند.
این مسابقات از ۷ تا ۱۳ مهرماه در شیمکنت و تحت نظر فدراسیون تنیس آسیا و به میزبانی فدراسیون تنیس قزاقستان برگزار خواهد شد.
تیم تنیس دختران کمتر از ۱۲ سال کشورمان به دلیل کسب عنوان ششم در رقابتهای قهرمانی آسیا به این رویداد دعوت شده است. این مسابقات بر روی زمین خاک به صورت ۲دیدار انفرادی و یک بازی دونفره پیگیری میشود.
ساغر سالکیفر، شایلین ظفریکانی و نیلسو اشرفزاده با هدایت پونه طوافی و تونی اندروویچ به عنوان مدیر فنی راهی این مسابقات شدهاند.