به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تمرین عصر امروز تیم ملی فوتبال بانوان از ساعت ۱۶ در زمین چمن شماره دو مرکز ملی فوتبال برگزار شد.

صحبت‌های مرضیه جعفری با بازیکنان تیم در شروع تمرین رقم خورد.

سپس ملی پوشان به چند گروه تقسیم شده و به مرور حفظ توپ و بازی تک ضرب در محوطه‌های محدود پرداختند که چند مرتبه با تذکر‌های فنی مرضیه جعفری قطع شد تا آنها با دقت هرچه بیشتر توپ را به گردش بیاورند.

در بخش پایانی تمرین امروز، بازیکنان در قالب دو تیم به بازی درون‌تیمی پرداختند.