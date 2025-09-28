پخش زنده
امروز: -
اختتامیه بیست و ششمین جشنواره «شعر دفاع مقدس» و سیزدهمین جشنواره ادبی «یوسف» در اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون فرهنگی شهردار اصفهان در این آیین در گلستان شهدای اصفهان گفت: این مراسم همزمان با هفته دفاع مقدس و اولین سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله با عنوان «همیشههای هنوز» در گلستان شهدای اصفهان جنب فرهنگسرای پایداری برگزار شد.
کمال حیدری با اشاره به اهمیت هفته دفاع مقدس افزود: این هفته فرصتی طلایی برای یادآوری رشادتهای شهیدان و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل امروز است.
معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان تأکید کرد: ویژهبرنامههایی همچون اختتامیه جشنواره شعر و جایزه ادبی یوسف، علاوه بر پاسداشت یاد شهدا، زمینه معرفی آثار ادبی و هنری مرتبط با دفاع مقدس را فراهم میکند. کمال حیدری گفت: برگزاری چنین برنامههایی، همسو با بزرگداشت یاد شهدا، نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی دارد و باید مورد توجه ویژه جامعه قرار گیرد.