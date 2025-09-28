امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

بررسی بازار برنج| علت گرانی و کمبود برنج چیست؟

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۶- ۲۱:۱۹
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بررسی بازار برنج| علت گرانی و کمبود برنج چیست؟
بررسی بازار برنج| علت گرانی و کمبود برنج چیست؟
۱۴۰۴-۰۷-۰۶
از تولید خودروی جنگی تا تولید خودروی سواری
از تولید خودروی جنگی تا تولید خودروی سواری
۱۴۰۴-۰۷-۰۷
فرجام برجام: درس بی اعتمادی
فرجام برجام: درس بی اعتمادی
۱۴۰۴-۰۷-۰۵
از القاء ترس و هیجان تا روشن شدن یک واقعیت
از القاء ترس و هیجان تا روشن شدن یک واقعیت
۱۴۰۴-۰۷-۰۵
خبرهای مرتبط

ابلاغ لغو ممنوعیت ترخیص برنج

افزایش برداشت با کشت برنج پرتودهی شده

تولید انبوه برنج در گلستان؛ مدیریت بازار برنج در خارج از استان

برچسب ها: برنج ، برنج ایرانی ، بازار برنج
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
من برنج کشت میکنم.زمینهای کشاورزی کوچک و کشت اقتصادی نیست.،باید.۱.زمینها یکپارچه سازی شوند.۲.شرکت های کشت خصوصی در هر منطقه یا روستا تاسیس نمایند.۳ از هرگونه ساخت و ساز در روستاها جلوگیری شود.۴.لازم نیست برنج داخلی نرخ تعیین شود..بلکه با واردات برنج و تعیین قمیت آنها نرخ برج داخلی کنترل می‌شود.
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 