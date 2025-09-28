فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی از فوت سارق حرفه‌ای به علت نشت گاز منزل، انفجار و آتش سوزی در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سردار علی محمدی اظهار داشت:در پی وقوع یک فقره حریق و انفجار در یکی از محلات شهر تبریز، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی قرار گرفت.

وی بیان داشت: ماموران پس از انجام اقدامات تخصصی و فنی متوجه شدند یک سارق تحت پوشش تعمیرکار وارد یکی از واحد‌های ساختمان مسکونی در طبقه پنجم شده و در مواجهه با همسر صاحب منزل وی را مصدوم و اقدام به سرقت طلاجات و ارز‌های خارجی به ارزش ۵۰ میلیارد ریال نموده و در حین فرار شلنگ گاز را از شیر جدا که بر اثر نشت گاز منزل دچار انفجار و آتش سوزی شده و سارق به دلیل شدت انفجار از طبقه پنجم به حیاط ساختمان پرت و به شدت مصدوم می شود که بلافاصله دستگیر و جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل می‌گردد.

وی افزود: کلیه اموال مسروقه به ارزش ۵۰ میلیارد ریال کشف و متهم نیز به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت می‌کند که در این خصوص پرونده تشکیل و به مرجع قضایی ارسال شد.

سردار محمدی ادامه داد:پلیس شبانه روز در دفاع از نظم و امنیت جامعه تلاش می‌کند و شهروندان می‌توانند هر گونه موارد مشکوک را از طریق تماس با تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.