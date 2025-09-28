پخش زنده
یک سال از شهادت سید حسن نصرالله میگذرد؛ مردی که راهش امروز الگویی برای جهان اسلام در مقابله با سیاستهای استکباری و اشغالگری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، امروز، نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله گرامی داشته میشود؛ مردی که نامش با ایستادگی، عزت و پایداری در برابر ظلم و اشغالگری گره خورده است. سید نصرالله، با سالها رهبری هوشمندانه و مجاهدت بیوقفه، نه تنها در لبنان بلکه در سراسر جهان اسلام به نمادی از مقاومت تبدیل شد.
صدای پرصلابت و نگاه نافذ او الهامبخش ملتهای مظلوم و بهویژه جوانان فلسطین و غزه بود، که در شرایط سخت محاصره و بمباران، با روحیهای استوار به مقاومت ادامه دادند. پیام روشن او این بود که مقاومت تنها راه رسیدن به آزادی و کرامت است.
امروز، راهی که سید حسن نصرالله بنا نهاد به الگویی برای جهان اسلام تبدیل شده است. الگویی که در برابر سیاستهای شکستخورده آمریکا و اقدامات نمایشی، چون اسنپبک، قدرت واقعی مقاومت را به نمایش میگذارد.
میراث عزت و استقامت او نشان داد که هیمنه استکبار فروپاشیدنی است و این واقعیت امروز در استیصال آمریکاییها به وضوح دیده میشود.
امت اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره این فرمانده بزرگ، بر ادامه مسیر مقاومت و پایداری تاکید میکند و راه او را چراغ راه آزادی و عدالت میداند.