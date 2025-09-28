به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی برپایی نمایشگاه عکس، برگزاری یادواره شهدا، تجلیل از بانوان پیشکسوت دفاع مقدس و اعزام کاروان سلامت، از جمله این برنامه‌ها بود.

برپایی نمایشگاه عکس «ما فاتحان قله‌ایم» در فریمان

نمایشگاه عکس با موضوع دفاع مقدس و با عنوان «ما فاتحان قله‌ایم» در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فریمان برپا شد.

مهدی ناصری، فرماندار فریمان گفت: در این نمایشگاه آثار هنری هنرمند فریمانی، خانم مطلوب، تا هشتم مهرماه، همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ پذیرای علاقمندان است.

برگزاری یادواره شهدای روستا‌های قلعه نو و شفیع آباد جغتای

یادواره ۱۳ شهید روستا‌های قلعه نو و شفیع آباد جغتای با حضور اقشار مردم و خانواده معظم شهدا برگزار شد.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شهرستان جغتای در این مراسم گفت: بزرگترین آزمون امروز، ولایت‌پذیری است.

سرهنگ پاسدار محمد رامشینی، دوران دفاع مقدس را «طلایی‌ترین و موفق‌ترین تجربه انقلاب اسلامی» خواند و اظهار داشت: این دوران، گام اول انقلاب بود و ما باید برای ادامه مسیر انقلاب، از آن درس بگیریم.

وی با تجلیل از ایثارگری شهدا، افزود: شهدا بهترین سرمایه زندگی خود را برای ایجاد امنیت فدا کردند و امروز ما موظفیم از این هدیه گرانبها که حاصل فداکاری رزمندگان است، حراست کنیم.

اجرای نمایشنامه شهید گمنام و تجلیل از خانواده شهدا، پایان بخش برنامه‌ها بود.

همایش تجلیل از زنان پیشکسوت دفاع مقدس در بردسکن

به مناسبت هفته دفاع مقدس، همایش «تجلیل از زنان پیشکسوت دفاع مقدس» به همت حوزه مقاومت بسیج الزهرا (س) در محل هیات رزمندگان اسلام شهرستان بردسکن برگزار شد.

در این مراسم که خانواده‌های معظم شهدا، بانوان ایثارگر و رزمندگان دوران دفاع مقدس حضور داشتند، یک رزمنده دوران دفاع مقدس و جبهه مقاومت، با اجرای برنامه «بوی پیراهن یوسف زهرا»، به روایت هنرمندانه قصه‌های پدران، مادران و شهدا پرداخت.

ابراهیم شبان گفت: زنان پیشکسوت دفاع مقدس، ستون‌های صبر و ایمان هستند؛ آنها نه‌تنها در پشت جبهه، بلکه در خط مقدم تربیت و پشتیبانی نقش‌آفرینی کردند و امروز زمان تجلیل از این بانوان و تجلیل از روح مقاومت است.

او با اشاره به بخش نمادین مراسم افزود: لباس‌های مطهر شهدا، حامل پیام ایمان، ایثار و حماسه هستند و امروز ۱۸۰ لباس شهید از مجموع ۳۰۴ شهید اخیر کشور، مهمان مردم بردسکن است که این لباس‌ها سند زنده‌ای از تاریخ مقاومت هستند.

وی ادامه داد: امروز لباس شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید محسن حججی، شهید حسن قنبری، آیت‌الله رئیسی و شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه، در این مراسم به نمایش درآمدند.

در پایان همایش، از ۱۲ نفر از زنان پیشکسوت دوران دفاع مقدس که هر یک نماد ایثار، صبر و پشتیبانی جبهه‌ها بودند، با اهدای لوح یادبود و هدایای فرهنگی تجلیل شد.

اعزام کاروان سلامت به روستای خور شهرستان بردسکن

به مناسبت هفته دفاع مقدس، کاروان سلامت جمعیت هلال احمر بردسکن با همکاری اداره بهزیستی، ورزش و جوانان و شبکه بهداشت و درمان، برنامه یک‌روزه‌ای در روستای خور این شهرستان برگزار کرد.

این برنامه با هدف ارتقای سطح سلامت عمومی، آموزش‌های امدادی، نشاط اجتماعی و غربال‌گری سلامت برگزار شد و با استقبال اهالی روستا به‌ویژه دانش‌آموزان همراه بود.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بردسکن گفت: در این برنامه خدمات و فعالیت‌هایی از جمله ویزیت رایگان پزشکی، اندازه‌گیری فشار خون و پایش سلامت عمومی، آموزش همگانی کمک‌های اولیه و امداد، درمان بیش از ۵۰ نفر از اهالی روستا، برگزاری برنامه‌های ورزشی برای دانش‌آموزان و غربال‌گری شنوایی‌سنجی و بینایی‌سنجی، با هدف شناسایی و پیشگیری از اختلالات حسی در کودکان و نوجوانان ارائه شد.

حسن جوان افزود: همچنین دیدار با خانواده شهید قاسمی و سرکشی از دو خانواده تحت حمایت بهزیستی با حضور مسئولان بردسکن در روستای خور صورت گرفت.