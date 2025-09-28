امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

از تولید خودروی جنگی تا تولید خودروی سواری

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۶- ۲۱:۳۹
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
واکنش مردم به سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
واکنش مردم به سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
۱۴۰۴-۰۷-۰۳
چالش‌های قطعات یدکی بدون شناسه در بازار
چالش‌های قطعات یدکی بدون شناسه در بازار
۱۴۰۴-۰۷-۰۳
خسوف در بیروت
خسوف در بیروت
۱۴۰۴-۰۷-۰۳
مقایسه تحریم‌ها
مقایسه تحریم‌ها
۱۴۰۴-۰۷-۰۳
خبرهای مرتبط

ستاره‌ای در آسمان دفاع مقدس

برچسب ها: خودروی جنگی ، جیپ ، تولید خودرو
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 