به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، با همراهی شهرداری کرمان و یزد و دزفول تفاهم‌نامه گردشگری مقاومت با یاد شهدای این شهرها به امضا رسید.

همچنین تمثال شهید رشید نیز از طرف شهرداری دزفول به شهردار کرمان اهدا شد.

آقای تویسرکانی شهردار کرمان گفت از آنجا که کرمان پایتخت مقاومت جهان اسلام است دزفول نیز به عنوان محور مقاومت و یزد هم به عنوان دارالعباده شناخته می‌شود برای تسهیل امور زائران تصمیم گرفتیم تا این تفاهم‌نامه همکاری امضا شود و از طرفی خلاء گردشگری مقاومت نیز در کرمان احساس می‌شد و امیدواریم با این تفاهمنامه و عملیاتی کردن دستورالعمل‌های آن که به زودی مشخص می‌شود همکاری این استان‌ها در رسیدگی به زائران مزار مطهر شهید سلیمانی موثر باشد.

در ابتدای این مراسم سردار بهروز جانشین فرماندهی سپاه ثارالله استان با گرامیداشت اولین سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله گفت ویژگی بارز تمام شهدای ما این است که در مکتب امام راحل درس اموختند و در طول ۸ سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس همه بر مبنای دین حرکت کردند که اثر گذار شد و امروز هم اگر پایه و اساس ما دین باشد هر دشمنی را می‌توانیم شکست بدهیم در دوران دفاع مقدس تمام اصول اخلاقی وحدت و مردم داری برقرار بود که گنجینه‌ای تمام نشدنیست و باید فرهنگ آن را ترویج دهیم و امروز هم دشمن می‌خواهد علم و اعتقادات ما را که مایه قوت نظام است از ما بگیرد که ما باید آن را زنده نگه داریم تا بتوانیم در چالش‌های مختلف پیروز شویم و با فرهنگ دفاع مقدس و امام حسین علیه السلام و فرهنگ عاشورایی و دینی خود ، می‌توانیم چالش‌ها را پشت سر بگذاریم.

سردار بهروز گفت کرمان تاریخ بزرگ و زیبا و پر ظرفیتی دارد که امروز زائران شهید سلیمانی بر این ظرفیت افزوده شده و امضای تفاهمنامه میان دزفول و کرمان هم‌میتواند فرهنگ کرمانیها را منتقل کند.



