نقش پیشمرگان مسلمان کرد در دفاع از کشور و انقلاب اسلامی، نقشی بینظیر است که فرماندهان نظامی و مردم با احترام از آن یاد میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، پیشمرگی نشان افتخار کسانی است که برای دفاع از این آب و خاک جان خود را فدا کردهاند، به ویژه هزار شهید پیشمرگ آذربایجان غربی که نمادی از مجاهدت و ایثار بیوقفه هستند.
در میان این شهدای والا مقام، نامهایی چون شهید محمدامین احمدی برجسته است؛ کسی که به گفته همرزمانش، با تمام وجود برای حفظ استقلال و امنیت مردم ایستاد تا بیگانگان هرگز بر این سرزمین حکمرانی نکنند.
شهید خضر عمری، یکی دیگر از پیشمرگان مسلمان کرد، با غیرتی مثالزدنی در سختترین مناطق جنگی به نبرد با معاندان نظام پرداخت و سرانجام به شهادت همان آرزوی دیرینه خود رسید. او نه تنها در خانواده بلکه در میان مردم شهر و روستاهای منطقه، فردی سرشناس و محترم بود که شجاعت و دلسوزیاش برای مردم زبانزد بود.
عشایر غیور و پیشمرگان مسلمان کرد شهرستان مهاباد تاکنون ۱۵۵ شهید و جانباز را در راه دفاع از انقلاب اسلامی تقدیم کردهاند.
سردار محمدحسین رجبی، فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی، نقش پیشمرگان مسلمان کرد را در تاریخ دفاعی و امنیت پایدار کشور، به ویژه در مناطق کردستان و آذربایجان غربی بیبدیل دانست و تاکید کرد که باید به پاس همت و درک عمیق انقلابی آنان، سر تعظیم فرود آورد.
نقش مهم و برجسته پیشمرگان مسلمان کرد در دفاع از کشور، ایجاب میکند که به بهترین شکل از جایگاه و مقام والای آنان تجلیل شود. این ایثارگران از طریق خون پاک خود پلی به سوی عزت و اقتدار کنونی کشور زدهاند و وفاداری را در راه وطن، به بهترین نحو به نمایش گذاشتهاند.