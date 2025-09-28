اختتامیه دوره تربیت مربی سبک زندگی خانوادگی در خرمآباد
مراسم اختتامیه دوره ی تربیت مربی مهارتهای سبک زندگی خانوادگی در خرمآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛خادم مرکز خانواده و بانوان قرارگاه مردمی تحول اجتماعی گفت:دوره ی تربیت مربی مهارتهای سبک زندگی خانوادگی به مدت یکسال با حضور بیش از ۴۰ نفر از فعالان فرهنگی و اجتماعی شهر خرمآباد برگزار شد.
جهاد توحیدیمنشترویج سبک زندگی اسلامی و ایرانی را از اهداف اجرای این دوره عنوان کرد و افزود: این دوره آموزشی ماهانه با حضور استادان ملی و و استادان پشتیبانی علمی برگزار شده است.