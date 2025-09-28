امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

شرمنده تاریخ

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۶- ۲۱:۵۵
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
واکنش مردم به سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
واکنش مردم به سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
۱۴۰۴-۰۷-۰۳
چالش‌های قطعات یدکی بدون شناسه در بازار
چالش‌های قطعات یدکی بدون شناسه در بازار
۱۴۰۴-۰۷-۰۳
خسوف در بیروت
خسوف در بیروت
۱۴۰۴-۰۷-۰۳
مقایسه تحریم‌ها
مقایسه تحریم‌ها
۱۴۰۴-۰۷-۰۳
خبرهای مرتبط

پایان توهم اسرائیل بزرگ

تظاهرات هزاران نفر در برلین در حمایت از غزه

برچسب ها: آلمان ، رژیم صهیونیستی ، نسل‌کشی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 