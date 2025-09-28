پخش زنده
ویژه برنامه "زنان کویر، آسمان ایثار" که به مناسبت هفته دفاع مقدس در تالار فرهنگ و هنر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، محمد علی طالبی استاندار کرمان با اعلام اینکه این برنامه ها سرآغازی برای تبیین هر چه بهتر نقش زنان در هم در دوران دفاع مقدس و هم در تداوم مقاومت ملت ایران باشد.
وی افزود: مخصوصاً تبیین نقش زنان در استان قهرمان پرور کرمان که شهدا و ایثارگران بزرگی و در رأس آن شهید سلیمانی از آن برخاسته، اهمیت دارد.
استاندار کرمان ادامه داد: ما در دفاع مقدس زنان قهرمانی داشتیم که کمتر به نقش آنان در بزنگاههای بزرگ تاریخی پرداخته شده چون به قول شاعر، تاریخ را مردان نوشتند.
وی با اشاره به دیدار و گفتگو با خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: من خود دیدم و درک کردم که نقش این زنان چه به عنوان مادر و چه به عنوان همسر در پرورش افرادی که عاشق شهادت باشند و مقابل تجاوز دشمن بایستند و برای ملت و کشور و آرمانهای دینی و انقلابی فداکاری کنند؛ این نقش چقدر بزرگ و گسترده است و خوشحال هستیم که امروز هم در کشور ما چنین روحیهای در میان زنان وجود دارد و این روحیه میتواند کشور را از هرگونه گزندی در مقابل دشمنان مصون بدارد.
استاندار کرمان تصریح کرد: تا چنین زنان قهرمانپروری در جامعه ما هستند؛ میتوان در مقابل دشمن ایستاد و افتخارات بزرگی را هم نصیب این نظام و انقلاب و مردم عزیز کرد.
در این برنامه از مادران و همسران شهدای کرمانی جنگ تحمیلی 12 روزه تقدیر شد.