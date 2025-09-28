به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، محمد علی طالبی استاندار کرمان با اعلام اینکه این برنامه ها سرآغازی برای تبیین هر چه بهتر نقش زنان در هم در دوران دفاع مقدس و هم در تداوم مقاومت ملت ایران باشد.

وی افزود: مخصوصاً تبیین نقش زنان در استان قهرمان پرور کرمان که شهدا و ایثارگران بزرگی و در رأس آن شهید سلیمانی از آن برخاسته، اهمیت دارد.

استاندار کرمان ادامه داد: ما در دفاع مقدس زنان قهرمانی داشتیم که کمتر به نقش آنان در بزنگاه‌های بزرگ تاریخی پرداخته شده چون به قول شاعر، تاریخ را مردان نوشتند.

وی با اشاره به دیدار و گفتگو با خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: من خود دیدم و درک کردم که نقش این زنان چه به‌ عنوان مادر و چه به‌ عنوان همسر در پرورش افرادی که عاشق شهادت باشند و مقابل تجاوز دشمن بایستند و برای ملت و کشور و آرمان‌های دینی و انقلابی فداکاری کنند؛ این نقش چقدر بزرگ و گسترده است و خوشحال هستیم که امروز هم در کشور ما چنین روحیه‌ای در میان زنان وجود دارد و این روحیه می‌تواند کشور را از هرگونه گزندی در مقابل دشمنان مصون بدارد.

استاندار کرمان تصریح کرد: تا چنین زنان قهرمان‌پروری در جامعه ما هستند؛ می‌توان در مقابل دشمن ایستاد و افتخارات بزرگی را هم نصیب این نظام و انقلاب و مردم عزیز کرد.

در این برنامه از مادران و همسران شهدای کرمانی جنگ تحمیلی 12 روزه تقدیر شد.