جشنواره فرهنگی و ورزشی گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور گسترده مردم از آذربایجان غربی و استانهای همجوار در پیرانشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، جشنواره فرهنگی و ورزشی گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور گسترده مردم از شهرهای مختلف آذربایجان غربی و استانهای کرمانشاه و اصفهان در شهرستان پیرانشهر برگزار شد. این رویداد با هدف پاسداشت یاد و خاطره دفاع مقدس برگزار شد.
در این جشنواره، برنامههای متنوعی از جمله پخت غذاهای گرم بومی و محلی، مسابقات طنابکشی، جورابین، کشتی سنتی و اسبسواری برگزار شد که با استقبال گرم شرکتکنندگان همراه بود. همچنین، اجرای آیینهای سنتی و فرهنگی منطقه، جلوهای از هویت و اصالت مردم این دیار را به نمایش گذاشت.
شرکتکنندگان در این جشنواره ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، همبستگی و آمادگی خود را برای دفاع از ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند و با شور و شعف، یاد ایثارگران و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند.