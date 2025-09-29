به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ آیین رونمایی از ۵۱ کتاب دفاع مقدس با حضور نویسندگان، خانواده‌های شهدا و مسوولین استانی در سالن جلسات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خراسان‌شمالی برگزار شد.

این آثار شامل خاطرات رزمندگان، زندگی‌نامه شهدا، پژوهش‌های تاریخی و مجموعه مقالات است که باهدف انتقال ارزش‌های ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده منتشر شده‌اند.

کتاب‌های رونمایی شده قرار است در اختیار مراکز فرهنگی، آموزشی و علاقه‌مندان در سطح استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری نماینده ولی فقیه در استان خراسان شمالی در آیین رونمایی نمایی از ۵۱ عنوان کتاب دفاع مقدس، ثبت وقایع دوران جنگ تحمیلی را بسیار مهم و ضروری ارزیابی کرد و گفت: اگر وقایع دوران دفاع مقدس ثبت نشود دشمنان برای به انحراف کشاندن گفتمان جهاد و مقاومت دست به تحریف این حقایق خواهند زد و دیگر چیزی برای تربیت نسل‌های جدید باقی نخواهد ماند.