دیوار‌های سیمانی بی‌روح مهاباد، اکنون تبدیل به بوم نقاشی‌های زیبا شده‌اند که توسط هنرمندان خلاق تزئین شده و تجسم بخش سرزندگی در کالبد شهر شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، گروهی از هنرمندان خوش‌ذوق و جوان مهاباد با به کارگیری رنگ و قلم، گامی مهم در زیباسازی و سرزندگی شهری برداشتند.

دیوار‌های سیمانی بی‌روح و بی‌رنگ گذشته، امروز تبدیل به بوم نقاشی شده‌اند که جلوه‌ای تازه و پرنشاط به فضای شهری بخشیده‌اند.

این دیواره‌نگاره‌ها نه تنها به فضای عمومی جان تازه‌ای داده‌اند، بلکه در مدارس نیز به عنوان پنجره‌ای رو به شادی برای دانش‌آموزان تبدیل شده‌اند.

شاگردان خانم عزیزی، که همراه با استاد خود در تزئین دیوار‌ها نقش‌آفرینی می‌کنند، با این کار علاوه بر معرفی جاذبه‌های گردشگری منطقه، سهمی ارزشمند در افزایش امید اجتماعی و زیباسازی محیط زندگی ایفا کرده‌اند.

این تلاش جمعی هنرمندان جوان، نمونه‌ای بارز از هم‌افزایی هنر و زندگی اجتماعی در مهاباد است که بهبود کیفیت محیط شهری و ارتقای روحیه جامعه را به دنبال داشته است.