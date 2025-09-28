پخش زنده
رئیس سازمان بهزیستی کشور از اجرای برنامههای محلهمحور در مدارس سطح کشور در طرح سلام خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سید جواد حسینی در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری بر اهمیت ساماندهی، استانداردسازی و عدالت در ارائه خدمات سازمان بهزیستی تأکید کرد و گفت: طیف وسیعی از وظایف، از مداخله در آسیبهای اجتماعی و غربالگری تا خدمات به افراد دارای معلولیت، فرزندان بیسرپرست، توانبخشیهای مختلف و مشاوره، تحت پوشش سازمان قرار دارد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: در عین حال مأموریتهای متراکم این نهاد باید با سه ویژگی اساسی همراه شود، کیفیت، پوشش همگانی و عدالت در تخصیص منابع، این ویژگیها هستند.
حسینی گفت: تجربه راهاندازی اورژانس اجتماعی یکی از دستاوردهای مهم در مداخله در موارد فوریتی است. این حوزه نباید محدود به موارد اضطراری بماند، بلکه هدف آن است که خدمات در همه سپهر جامعه فراگیر شود تا هیچکس جا نماند.
وی بر لزوم تعریف استانداردهای خدمات و تخصیص عادلانه منابع با اولویتبندی منطقهای، قشری و موضوعی تأکید کرد و با اشاره به ظرفیت دانشی و نیروی انسانی باتجربه در این سازمان، نیاز به تقویت تعامل بینبخشی را مهم دانست و گفت: مناسبسازی اداری و شهری برای گروههای هدف مستلزم ورود و پایکار بودن چندین دستگاه است.
حسینی با اشاره به کاهش سهم منابع دولتی و لزوم استفاده از ظرفیتهای مردمی گفت: زیستبوم مشارکت باید بهصورت راهبردی فعال شود و شورای مشارکتهای استانداری را مکان اصلی تحقق این مهم خواند. سازمان بهزیستی در پی راهاندازی و ساماندهی شبکه داوطلبان است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور از برنامههای نوآورانهای که با وزارت آموزشوپرورش در دستور کار قرار گرفته خبر داد و عنوان کرد: تفاهمنامهای برای استفاده از ساعات بعدازظهر مدارس و تبدیل مدارس به کانون فعالیتهای محلهمحور در طرح سلام امضا شده است. ایجاد اتاقهای فعالیت برای سالمندان بازنشسته، استعدادیابی نوجوانان، طرحهای پیشگیری از مصرف دخانیات در محله، تعاونیهای محلهمحور، و دیگر طرحها نیز در دستور کار است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره اثربخشی و لزوم تسریع در تحقق برنامهها گفت: اگر خدمات قرار است با کیفیت، استاندارد و عدالت ارائه شوند، باید در کنار ارتقای خدمات، دسترسیمحور بوده و با مدیریت آموزشمحور همراه شود؛ بنابراین تعامل با دستگاههایی مانند آموزشوپرورش و استفاده از ظرفیت مدارس بهعنوان کانون محلهای ضروری است.