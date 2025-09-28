به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدباقر قالیباف یکشنبه شب در مراسم پایانی دومین کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان با بیان اینکه فرهنگ شهادت و ایثار متعلق به همه نسل‌ها، عصر‌ها و اقشار است تاکید کرد: اگر امروز اسنپ‌بک رخ می‌دهد باز هم مردم حاضر هستند همه فشار ناشی از آن را تحمل کنند، اما روی عزت خود پا نگذارند.

وی یادآور شد: ما شاهد غیرت ایرانی و عزت اسلامی مردم در شبی بودیم که علیرغم مذاکره با آمریکای مستکبر که می‌دانستیم هرگز صادق نیستند و همواره صداقت آمریکایی را نماد خیانت می‌دانستیم، به ما حمله کردند. هسته سخت ایران اسلامی، ۹۰ میلیون نفر بودند که علیرغم همه مشکلات آنها را نادیده گرفته و در مقابل دشمن ایستادند؛ این اتفاق که یک شبه رخ داد به برکت خون شهیدان و میراث شهداست.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شهیدان حافظه تاریخی ما نیستند بلکه آنها وجدان بیدار جامعه هستند، گفت: شهدا با خداوند معامله کردند، از این رو همه ما مدیون آنها هستیم و هر انسان باوجدانی می‌داند در مقابل این عزیزان چه مسئولیتی دارد.

قالیباف ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس که یادآور شهادت‌ها، رشادت‌ها و شجاعت‌های ملت ایران بود، گفت: این مردم، انقلاب، کشور و این خانواده‌ها پاره‌های تن و عزیزان خود را بی‌منت و با افتخار برای انقلاب، ایران، اسلام، برای آرامش و برخورداری ما از امکانات مادی و معنوی فدا کردند و تا زمانی که در قید حیات هستیم، در همه ابعاد مدیون آنها هستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس با آن همه مظلومیت و بدون هیچ امکاناتی در مقابل شرق و غرب جنگیدند و ایستادند، اما صرفا این میراث شهدا نیست بلکه میراث شهدا، خلق یک فرهنگ و منطق بود؛ تجلی فرهنگ و منطق ایثار بود.

وی در ادامه با بیان اینکه ما باید میراث‌دار شهدا باشیم، نه میراث‌خوار شهدا، عنوان کرد: میراث داران شهدا لحظه‌ای در برابر دشمن در خود احساس تردید نمی‌کنند و سُست نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه متولدین دهه های ۶۰ و ۷۰ شجاعانه‌تر از تخریب‌چی‌های دفاع مقدس پای قبضه‌های موشک در جنگ ۱۲روزه جنگیدند ادامه داد: در آن مراسم (چهلم شهدای جنگ ۱۲روزه) به روح حاضر و ناظر شهدا، شهادت دادم که به ویژه در جنگ ۱۲ روزه، رزمندگان متولد دهه‌های ۶۰ و ۷۰ شجاعانه‌تر و محکم‌تر از تخریب‌چی‌های زمان جنگ پای قبضه‌های موشک جنگیدند. این رزمندگان با غسل شهادت زیر آتش و با احتمال بالای ۸۰ درصد شهادت و مجروحیت ایستادند و پای دشمن را که به قصد قطع آتش ما آمده بود، قطع کردند.

وی در ادامه این اتفاقات را حاصل و میراث شهدا و امام (ره) دانست و افزود: رهبری معظم همانند دوران دفاع مقدس که در اتاق جنگ حاضر بود، در این جنگ ۱۲ روزه و در این سن و سال نیز همچنان محکم و استوار فرماندهی کرد و این افتخار برای ایران، انقلاب و اسلام ما باقی ماند.

دکتر قالیباف با گرامیداشت شب اولین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله عنوان کرد: امروز حزب الله و جبهه مقاومت و همه آنهایی که در اقصی نقاط دنیا شرف و انسانیت دارند، در مقابل رژیم صهیونیستی ایستاده‌اند. اساتید و دانشجویانی از دانشگاه‌هایی در قلب آمریکا در برابر جنایات آنها فریاد می‌زنند که آثار صبر و دلدادگی شهدا و خانواده‌های آنهاست و میراث شهیدان است. ما سر تعظیم در برابر خانواده شهدا که اسوه صبر، مقاومت و استقامت هستند فرود می‌آوریم.

رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه حرکت خالصانه و آگاهانه و توجه به سنت‌های الهی صرفا در عرصه نظامی نیست بلکه در عرصه اقتصادی نیز باید باشد، عنوان کرد: بی‌تردید چالش‌های اقتصادی و فرهنگی امروز کشور به خاطر فاصله گرفتن ما از فرهنگ شهادت و باور به سنت الهی است؛ اگر ما در مسیر خدا گام برداریم و عاشقانه و خالصانه حرکت کنیم، گره از مسائل اقتصادی و فرهنگی باز می‌شود.

وی خطاب به دولت گفت: امروز مردم در شرایط معیشتی سختی قرار دارند. در قانون برنامه هفتم پیش بینی‌های لازم صورت گرفته است و البته اراده و خواست رئیس‌جمهور نیز هست.

وی با بیان اینکه رهبری در ملاقات دولت و رئیس‌جمهور با ایشان بر مسأله معیشت به ویژه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و مسکن تأکید داشتند گفت: در این زمینه حتی یک هفته را نیز نباید از دست بدهیم و باید بدون فوت وقت گام برداریم.

دکتر قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه دولت بر اساس نیاز جامعه و مطالبه رهبری باید پا به میدان بگذارد و ما نیز در مجلس و در همه بخش‌ها دست به دست یکدیگر می‌دهیم تا این دو معضل جدی را حل و فصل کنیم، خاطرنشان کرد: مردم بدانند ما با همه توان در این مسیر گام برداشتیم. همچنین باید توجه کنیم ثمره جنگ ۱۲ روزه (انسجام ملی) که لطف یک شبه خداوند به کشور ماست نتیجه یک خودآگاهی و عطیه الهی است. ما با هر نگاه و سلیقه‌ای که داریم حق نداریم به این انسجام، خدشه وارد کنیم و این وظیفه ماست و امیدواریم با دعای خیر شما خانواده معظم شهدا پیش برویم.

رئیس قوه مقننه در پایان با بیان اینکه یاد شهدا صرفا این نیست که در حافظه تاریخ بمانند بلکه باید در عمل ما نمود داشته باشند، عنوان کرد: براساس وجدان نباید کاری کنیم که به اقتصاد و انسجام ما لطمه بزند. تلاش مجاهدانه همه ما مسئولان و یکایک ملت، به ویژه فعالان اقتصادی که بی‌شک مجاهدان واقعی این عرصه هستند، در این زمینه به ما کمک می‌کند و ما باید دست به دست یکدیگر بدهیم تا شاهد موفقیت و حل مشکلات باشیم.