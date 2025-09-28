همایش بررسی ابعاد حقوقی مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی با حضور نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی، جمعی از حقوقدانان، استادان دانشگاه آزاد اسلامی و خانواده شهدای اقتدار برگزار شد.

رسول بهرامی پور رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور، در این همایش بر ضرورت مقابله حقوقی در مجامع بین المللی با دشمن صهیونی آمریکایی تاکید کرد.