کارشناس مسائل سیاسی نقش شهید سید حسن نصرالله در شکست سیاست‌های رژیم صهیونیستی را برجسته دانست و تاکید کرد که مجاهدت‌های او، الهام‌بخش نسل جدید مقاومت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی در ارتباط تلفنی با خبر صدا و سیمای مهاباد، نقش شهید سید حسن نصرالله در جبهه مقاومت و تاثیرگذاری بر تحولات منطقه را تشریح کرد.

شجاعی گفت: ایشان توانستند با شجاعت و رهبری هوشمندانه، استکبار جهانی را به استیصال بکشانند و برنامه‌های بلندمدت رژیم صهیونیستی را یکی پس از دیگری با شکست مواجه کنند.

این تحلیلگر سیاسی افزود: شهید نصرالله نه تنها پرچمدار خط امام خمینی (ره) و استکبارستیزی بود بلکه توانست نسل جدیدی از مجاهدان را پرورش دهد که راه مقاومت را ادامه دهند. مجاهدت‌ها و ایستادگی ایشان در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی همواره ماندگار خواهد بود.

شجاعی تاکید کرد: نقش شهید نصرالله در محبوبیت جبهه مقاومت در جهان اسلام و افزایش انزوای رژیم صهیونیستی انکارناپذیر است؛ به گونه‌ای که امروز سیاست‌های این رژیم یکی پس از دیگری با شکست روبه‌رو شده است.