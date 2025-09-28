به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه لرستان گفت: سه هزار و ۳۵۴ هزار خانوار از مجموع ۱۸ هزار و ۷۸۹ خانوار مصرف کننده نفت سفید در استان، طی سال گذشته تاکنون از چرخه مصرف خارج شده‌اند.

سید شمس الدین حسینی با اشاره به توسعه ی شبکه ی گازرسانی در استان افزود: توزیع نفت سفید در ۶ ماهه ابتدایی امسال ۴۲۲ لیتر بوده که در مقایسه با یکهزار و ۶۰۷ لیتر مصرف مدت مشابه سال قبل ۷۴ درصد کاهش داشته است.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی لرستان بیان کرد:توزیع و سهمیه بندی نفت سفید برای مصرف‌کنندگان بر اساس اقلیم‌ و اعضای خانوار انجام می‌شود.



حسینی با اشاره به ۲۴ عامل فروشندگی نفت سفید در استان افزود: همه ی فرآیندهای تخصیص سهمیه و توزیع سوخت به صورت سیستمی و با نظارت دقیق انجام می‌شود تا انرژی مورد نیاز شهروندان، به ویژه در مناطق صعب‌العبور و بدون گاز، به موقع و به میزان کافی تأمین شود.



وی گفت: امسال هیچ گونه مشکلی در تأمین و توزیع نفت سفید وجود ندارد و همه ی مشترکان واجد شرایط بدون علمک گاز طبیعی، می توانند با مراجعه به فروشندگان مواد نفتی با استفاده از زیرساخت های بانکی و الکترونیکی سهمیه خود را دریافت کنند.