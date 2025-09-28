به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری در آیین گرامیداشت روز جهانی گردشگری، گفت: در نتیجه تلاش جمعی، حدنصاب‌های ارزشمندی در حوزه گردشگری کیش ثبت شد.

او با اشاره به شعار امسال سازمان جهانی گردشگری مبنی بر گردشگری به مانند عاملی برای تحول پایدار، افزود: از سال ۱۳۸۴ گردشگری به عنوان یکی از سه محور اصلی توسعه کیش در طرح جامع مطرح شد و امروز نیز با تکیه برمدیریت مشارکت محور، نوآوری وکارآفرینی مسئولیت‌پذیر، می‌توانیم سرمایه‌گذاری‌های پایدار را در این بخش رقم بزنیم.

محمد کبیری، تصریح کرد: زیرساخت‌های متنوعی در حوزه‌های فرهنگی، هنری، ورزشی و سلامت ایجاد شده و با کمک بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران، تنوع مراکز تفریحی و گردشگری افزایش خواهد یافت تا طول مدت اقامت گردشگران در جزیره بیشتر شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش پیش‌بینی کرد: در چهار سال آینده هتل‌های پنج‌ستاره بین ۵۰ تا ۶۰ درصد رشد کنند.

او گفت: این ظرفیت تازه، نیازمند سرمایه‌گذاری موازی در حوزه‌های تفریحی، ورزشی، سلامت و رویداد‌ها است.

کبیری با تاکید بر اینکه کیش رقبای خود را نه در داخل، بلکه در سطح منطقه و جهان جست‌و‌جو می‌کند افزود: زیرساخت‌های گردشگری کیش از نظر پاکیزگی، امنیت و نظم در میان کشور‌های منطقه کم‌نظیر است و این موضوع باید مبنای جذب گردشگران خارجی از کشور‌های مسلمان منطقه، آسیای میانه، چین، روسیه و در ادامه اروپا قرار گیرد.

او با اشاره به ثبت بیشترین جذب گردشگر در شهریور خاطرنشان کرد: دستاورد شهریور نتیجه کار تیمی و همدلی بخش خصوصی و دولتی بود.

بیش از ۱۴۵ هزار گردشگر در شهریور امسال وارد کیش شدند و ۲۸۶ هزار نفر شب اقامت هتلی ثبت شد و میانگین اشغال هتل‌ها به ۷۱ درصد و در هتل‌های پنج‌ستاره به ۷۷ درصد رسید.