کشف کالاهای میلیاردی قاچاق در پلدختر
فرمانده انتظامی پلدختر از توقيف محموله ميلياردی کالاهای قاچاق در پلدختر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛سرهنگ شاپورگراوند گفت: ماموران انتظامی پلدختر يک دستگاه ايسوزو و وانت آريسان حامل بار قاچاق را در این شهرستان متوقف کردند.
فرمانده انتظامی پلدختر بافزود: در بازرسی از خودروهای توقیفی يک دستگاه يخچال دو قلو و پنج ماشين لباسشويی خارجی یه ارزش چهار ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال کشف شد.
در این زمینه دو نفر دستگیر و به مراجع قضایی شهرستان منتقل شدند.