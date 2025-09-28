فرمانده انتظامی پلدختر از توقيف محموله ميلياردی کالاهای قاچاق در پلدختر خبر داد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ شاپورگراوند گفت: ماموران انتظامی پلدختر يک دستگاه ايسوزو و وانت آريسان حامل بار قاچاق را در این شهرستان متوقف کردند.

فرمانده انتظامی پلدختر ب افزود: در بازرسی از خودروهای توقیفی يک دستگاه يخچال دو قلو و پنج ماشين لباسشويی خارجی یه ارزش چهار ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال ک شف شد.



