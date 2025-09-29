به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این اطلاعیه آماده: شهرام گیل آبادی نویسنده، تهیه کننده، رئیس انجمن صنفی کارگردانان تئاتر ایران، مدرس کارگردانی، ارتباطات و رسانه است.

وی همچنین دارای دکترای مطالعات عالی با گرایش فلسفه هنر از دانشکده هنر‌های زیبای دانشگاه تهران و عضو هئیت علمی دانشگاه صداوسیما نیزمی باشد.

گیل آبادی پیش از این از مدیران شبکه رادیو تهران، شبکه جوان، شبکه نمایش، مدیرمرکز هنر‌های نمایشی رادیو، عضو هیئت مدیره سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و موسسه همشهری و رئیس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران بوده است.

گفتنی است این حکم از سوی دکتر سید محمدجواد شوشتری؛ رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی همام امضاء و ابلاغ گردید.

لازم به یادآوری است چهارمین جشنواره بین المللی همام با حضور هنرمندان معلول داخلی و خارجی در رشته هنر‌های تجسمی، صنایع دستی و هنر‌های سنتی و موسیقی از یکم الی هشتم آبان ماه سالجاری درمحل فرهنگستان هنر برگزار می‌شود.