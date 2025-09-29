تیم فوتبال میلان در حساس‌ترین دیدار هفته پنجم فوتبال سری آ ایتالیا مقابل ناپولی به پیروزی رسید.

پیروزی میلان و رسیدن به صدر جدول

پیروزی میلان و رسیدن به صدر جدول



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج دیدار های هفته پنجم فوتبال سری آ ایتالیا به این شرح است:

ساسولو ۳ - یک اودینزه

آاس رم ۲ - صفر هلاس ورونا

پیزا صفر - صفر فیورنتینا

لچه ۲ - ۲ بولونیا

میلان ۲ - یک ناپولی



دیدار های هفته پنجم فوتبال سری آ ایتالیا - دوشنبه ۷ مهر





پارما - تورینو

جنوا - لاتسیو

در جدول تیم‌های میلان، ناپولی و رم با ۱۲ امتیاز و برحسب تفاضل گل به ترتیب در رده‌های اول تا سوم قرار دارند.