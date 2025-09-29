پخش زنده
تیم فوتبال میلان در حساسترین دیدار هفته پنجم فوتبال سری آ ایتالیا مقابل ناپولی به پیروزی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج دیدار های هفته پنجم فوتبال سری آ ایتالیا به این شرح است:
ساسولو ۳ - یک اودینزه
آاس رم ۲ - صفر هلاس ورونا
پیزا صفر - صفر فیورنتینا
لچه ۲ - ۲ بولونیا
میلان ۲ - یک ناپولی
دیدار های هفته پنجم فوتبال سری آ ایتالیا - دوشنبه ۷ مهر
پارما - تورینو
جنوا - لاتسیو
در جدول تیمهای میلان، ناپولی و رم با ۱۲ امتیاز و برحسب تفاضل گل به ترتیب در ردههای اول تا سوم قرار دارند.