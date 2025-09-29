

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، طهمورث حیدری، رئیس کمیته امور استان‌ها و عضو هیات رئیسه فدراسیون در خصوص جلسه گفت: نیاز به جلسه هم اندیشی بین اعضای کمیته استان‌ها با کمیته داوران بود تا بتوان در مسیر پیشرفت و توسعه و عدالت محوری قشر زحمتکش داوران در خانواده فوتبال و رفع ابهامات و پاسخ به سوالات روسای محترم استان‌های کشور قدم برداشت.

حیدری افزود: پیرو دستور رئیس محترم فدراسیون، این جلسه به صورت وبینار برگزار شد که بسیار مفید بود. وبینار امروز با حضور دبیرکل فدراسیون، رئیس و اعضای کمیته داوران و رئیس دپارتمان داوری برگزار شد که اهمیت بسیار زیادی داشت.

او در خصوص جزئیات این نشست تاکید کرد: هماهنگی بسیار خوبی با نوع نگاه اعضا صورت گرفت. جا دارد بار دیگر از عملکرد شفاف و بسیار خوب کمیته و دپارتمان داوران تقدیر و تشکر کنم. چنین نشست‌هایی بی تردید کمک شایانی به رشد جامعه داوری خواهد کرد.