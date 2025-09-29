کشتی‌های ناوگان جهانی صمود که حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه هستند، تنها سه روز با این شهر فاصله دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از شبکه الجزیره، کمیته بین‌المللی شکستن محاصره غزه اعلام کرد که ناوگان جهانی «صمود» هم‌اکنون در شمال بندر "مرسی مطروح " مصر قرار دارد و ۶۶۵ کیلومتر تا رسیدن به غزه فاصله دارد.

به گفته این کمیته، ناوگان شامل حدود ۴۵ کشتی است و پیش‌بینی می‌شود طی سه روز آینده به سواحل غزه برسد.

از روز‌های گذشته ده‌ها کشتی به عنوان بخشی از ناوگان جهانی «صمود» با هدف شکستن محاصره و رساندن کمک‌های بشردوستانه به ویژه تجهیزات پزشکی به نوار غزه، در حال حرکت هستند.

این اولین باری است که چنین تعداد زیادی کشتی با هم به سمت نوار غزه، محل زندگی تقریبا ۲ میلیون و چهارصد هزار فلسطینی تحت محاصره ۱۸ ساله رژیم اسرائیل، حرکت می‌کنند.