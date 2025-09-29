پخش زنده
رئیس خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران گفت: در جنگ ۱۲ روزه بسیاری از واحدهای تولیدی در شرایط جنگی کار خود را تعطیل نکردند و به عهد خود به کشور وفادار بودند.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا مرتضوی در همایش گرامیداشت روز صنعت و معدن استان تهران و تقدیر از واحدهای برتر صنعتی و معدنی استان تهران افزود: جامعه صنعتی کشور در شرایط سختی که وجود دارد تلاش کرده است تا پویا و کوشا باشد و این وظیفهای است که بر عهده جامعه صنعتی کشور گذاشته شده است.
وی تاکید کرد: تولید و توسعه نیازمند محیط مناسب برای رشد تولید است که متاسفانه به علت تلاطمهای سیاسی مشکلات زیادی برای بخش تولید کشور ایجاد شده، اما در همین شرایط نیز نهایت تلاش این است که به کار خود ادامه دهد. با این حال نمیتوان تلاطمهای سیاسی و اثر آن بر اقتصاد و صنعت کشور را نادیده گرفت. اما تمام تلاش ما کافی نیست و دیگر بخشها و نهادها نیز باید تلاش کنند؛ حتی در ایام جنگ بسیاری از واحدهای تولیدی، کار خود را تعطیل نکردند و به عهد خود به کشور وفادار بودند.
رئیس خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران اضافه کرد:، اما مشکلات بسیاری در بخشهای نهادی وجود دارد که به تولید آسیب میزند، برای مثال بسیاری از سامانهها با مشکل روبهرو هستند که همین موضوع باعث میشود واحدها کار خود را تعطیل کنند و این در حالی است که ما امروز در یک پیچ تاریخی قرار داریم که باید به درستی از آن عبور کنیم. برای عبور از این موضوع باید برنامه ریزیهای بلند مدت در استراتژی تولید پیش بینی شود چراکه نمیتوان واحدهای صنعتی را تعطیل کرد و همین موضوع باعث شده تا بسیاری از واحدهای صنعتی حتی وظیفه تولید انرژی واحدهای خود را نیز متقبل شدهاند.
مرتضوی گفت: در هر شرایطی نباید اجازه داد بازار با تلاطم و نوسان روبهرو شود. برای مثال برنج وارداتی با ارز ترجیحی وارد میشود، اما در بازار قیمت آن برای هر کیلوگرم از مرز ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان نیز عبور کرده است. این در حالی است بانک مرکزی فرمایشات رهبری مبنی بر اینکه واحدهای تولیدی بتواند از عرض صادراتی خود برای واردات و تامین ارزی خود استفاده کنند را هنوز عملیاتی نکردند ؛ انتظار داریم این کار را محقق سازند.
همایش گرامیداشت روز صنعت و معدن استان تهران، در مرکز همایشهای صدا و سیما با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار و از ۳۷ واحد نمونه صنعتی و معدنی در رشته های مختلف قدردانی شد.