

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سازمان هواشناسی پیش بینی کرد؛ طی دو روز آینده در گیلان، مازندران و شرق اردبیل بارش پراکنده و وزش باد خواهیم داشت.

چهارشنبه و پنجشنبه علاوه بر این مناطق، در شمال آذربایجان شرقی، گلستان و ارتفاعات البرز باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی ادامه خواهد داشت. جمعه بارش پراکنده در گیلان و غرب مازندران پیش‌بینی می‌شود و دما در نیمه شمالی کشور کاهش نسبی خواهد داشت. همچنین وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در نوار شرقی و جنوب‌غرب، به ویژه منطقه زابل انتظار می‌رود. دریای خزر و خلیج فارس نیز مواج است.