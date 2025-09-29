به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مراسم با محکوم کردن عملکرد شورای امنیت و همچنین جنگ تحمیلی دوازده روزه علیه کشورمان گفت: مقاومت یک تفکر و گفتمان است و این این گفتمان از انقلاب اسلامی ایران به جا‌های دیگر منتقل شد و مقاومت یعنی حفظ داشته‌ها و انشا الله همه بتوانیم از این ظرفیت‌ها و داشته‌هایی که داریم به خوبی حفاظت کنیم.

سعید جلیلی با اشاره به جنگ تحمیلی دوازده روزه گفت: شورای امنیت و کشور‌های اروپایی به رغم همه ادعا‌هایی که دارند حتی حاضر نشدند حمله به دانشمندان و مردم بی گناه ما را محکوم کنند و در این جنگ از تمام توان خود برای دفاع از رژیم صهیونیستی استفاده کردند ولی بعد از دوازده روز خواهان آتش بس شدند.

وی علت ناتوانی و موفق نشدن نقشه های دشمنان انقلاب را در این جنگ ، بر هم زدن محاسباتشان از سوی مردم ایران اعلام کرد.

جلیلی همچنین با اشاره به اینکه ایران اسلامی از نعمت‌های خدادادی بسیاری در حوزه‌های مختلف برخوردار است، تاکید کرد، با شناسایی توانمندی‌ها و داشته‌ها می توان با برنامه ریزی در زمینه‌های مختلف کشور را به پیشرفت رساند.

حل مشکلات نیاز به شناخت توانمندی‌های شهر‌ها، روستا‌ها و نیاز‌های قشر خردسال، جوان، میانسال، بزرگسال و سالخورده کشور است و با وحدت و همدلی و همراهی می توان بر بسیاری از مشکلات غلبه کرد.

وی به ظرفیت‌های شهرستان استهبان بخصوص انجیرستان دیم این شهرستان اشاره کرد و گفت: این مایه افتخار ماست که بخش قابل توجهی از تولیدات این انجیرستان به خارج صادر می شود و این نشان از تقاضای این محصول است که باید مشکلات باغداران احصا و در رفع آن تلاش کرد.