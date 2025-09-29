در بیست‌وششمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران راه‌های مقابله با فعال سازی اسنپ‌بک بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیست‌وششمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تهران برگزار شد.

اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی، رفع قوانین مزاحم و تجدیدنظر در سیاست‌های بانکی برای مقابله با فعال سازی اسنپ بک، موضوع مورد بحث در این نشست بود. بر پایه این دیدگاه‌ها، فعالان اقتصادی معتقدند اگرچه فشارهای خارجی و بازگشت تحریم‌ها می‌تواند بر اقتصاد ایران اثر بگذارد، اما با اصلاح سیاست‌های داخلی، حذف مقررات مزاحم و همکاری نزدیک‌تر دولت و بخش خصوصی، می‌توان تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد و اقتصاد ملی را به سمت پایداری و توسعه پایدار سوق داد.