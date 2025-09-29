پخش زنده
شاخص کیفی هوا در شهرستان خرمشهر در وضع نارنجی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۸ صبح امروز دوشنبه ۷ مهر در خرمشهر با ۱۱۳، ماهشهر با ۱۱۲ شوشتر با ۱۲۹ و اندیمشک با ۱۲۷ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمام گروههای سنی قرار گرفت.
همچنین آلودگی هوا در شهرهای اهواز با ۱۶۵ و هویزه با ۱۷۲ میکرو گرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروههای سنی گزارش شده است.
در این مدت شاخص کیفی هوا در آبادان، شادگان، هندیجان، آغاجاری، رامشیر، رامهرمز، بهبهان، هفتکل، باغملک، دزپارت، ایذه، ملاثانی، هویزه، گتوند، دزفول، شوش، لالی و اندیکا در وضع زرد و قابل قبول قرار گرفته است.
براساس طبقهبندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.